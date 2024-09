Calcio. Don Bosco presenta staff tecnico e dirigenti

Con la presentazione dei quadri tecnici e dirigenziali il Don Bosco Spezia inizia la stagione 2024-25. La società rossonera si unisce al dolore della famiglia di Fily Keita, il giovane deceduto in un incidente stradale, che ha giocato nella seconda squadra del Don Bosco in Seconda Categoria fra 2017 e 2019.

STAFF DIRIGENZIALE

Presidente: Giancarlo Franceschini. Vicepresidente: Euro Rege Cambrin. Direttore generale; Moreno Otgianu. Direttore sportivo: Rinaldo Argiolas. Segretario: Luca Massini. Allenatore:– Clodio Bastianelli. Viceallenatore: Moreno Otgianu. Preparatore atletico: Andrea Tusi. Preparatore portieri: Daniele Matteucci. Massaggiatore e fisioterapista: Giuseppe Ciani. Dirigente accompagnatore: Massimiliano Fontana. Allenatore Juniores: Francesco Canepa.

ROSA PRIMA SQUADRA

Portieri: Ciardi, Papadhopulli, Stano. Difensori: Boggio, Caneri, Castagnaro, Ferretti, Fiocchi, Romanelli, Salku, Scuto. Centrocampisti: Bergitto, Berti, Bisogno, Bonacorsi, Campagni, Del Santo, Morettini, Pignotti. Attaccanti: Agrifogli, Bravi, Broccini, Cantoni, Conte, Marte Rosario, Napoletano, Raso, Tomaino.

SETTORE GIOVANILE

Responsabile: Mario Bucchi. Capo Area tecnica e scouting: Christian Codognotto. Segretario: Jacopo Tacconi. Preparatore atletico: Paolo Callo. Preparatori portieri: Daniele Brocini e Luca Pozzi. Tecnici Under 17: Maicol Ricci . Under 16: Fabrizio Ricciardi e Simone Bianchi. Under 15: Renato Romano e Michele Balzano. Under 14: Christian Codognotto e Pasquale Fortunato. Esordienti 2012: Danese e Plicanti. - Esordienti 2013: Scotti, Praia, Formato.

SCUOLA CALCIO

Presidente: Alfredo Iandoli. Direttore generale: Alfredo Rutigliano. Direttore tecnico: Sandro Militano. Segretario: Marco Bua. Economo: Antonio Riccardi. Tecnici Pulcini 2014: Agliano, Bruni, D’ Onofrio e Maggiani. Pulcini 2015: Bragoni e Bolognini. Piccoli Amici: Ferrari e Piccini. Preparatore portieri: Ferretti.