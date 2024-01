Calcio donne serie B: altra prova convincente per le ragazze di Eracleous che allungano la striscia positiva. Cinquina amaranto a Pavia: Diaz superstar

pavia

2

arezzo

5

PAVIA ACADEMY: Migliazza, Crevacore, Grumelli (71’ Cavallin), Lepera, Asamoah, Contena (46’ Zecchino), Cavicchia, D’Ugo, Longoni (60’ Avallone), Accoliti, Codecà. A disp: Terni, Zangrandi, Ottina, Zecchino, Avallone, Polillo, Lorusso, Salterio, Cavalli. Allenatore: Salterio.

ACF AREZZO: Nardi, Tuteri, Licco, Paganini (77’ Parra), Imprezzabile, Diaz, Bergros (66’ Fortunati), Nocchi (66’ Cagnina), Toomey, Blasoni (46’ Perarnau), Razzolini (77’ Miotto). A disp: Holzer, Cagnina, Parra, Perarnau, Carcassi, Lorieri, Miotto, Martino, Fortunati.

Allenatore: Eracleous.

Arbitro: Tropiano (Bonaccorso-Riccobene) Reti: 9’ Diaz, 22’ Diaz, 25’ Razzolini (rig.), 59’ Nocchi, 70’ Asamoah, 73’ Diaz, 85’ Avallone.

Note: angoli: 9-3 // Recuperi: 0-5 // Ammonite: 82’ Toomey.

PAVIA – Comincia nel migliore dei modi il 2024 per l’Arezzo calcio femminile che espugna Pavia con un perentorio 5-2. Un’altra prova convincente per le ragazze di Eracleous che allungano la striscia positiva e proseguono nella risalita in classifica. Un successo che permette alle amaranto di scavalcare proprio le lombarde. Grande protagonista della sfida Diaz Ferrer, autrice di una tripletta. E’ proprio l’attaccante spagnola a spianare la strada verso la vittoria alle aretine andando a bersaglio due volte in avvio.

Nel primo tempo le amaranto arrotondano già il punteggio con la terza rete che porta, invece, la firma della capitana Razzolini su rigore.

Le amaranto hanno messo in ghiaccio i tre punti già prima dell’intervallo grazie a 45 minuti perfetti.

Ad inizio ripresa arriva anche il poker di Nocchi. Il Pavia accorcia le distanze, ma poco dopo ecco il terzo sigillo di Diaz. Nel finale le padrone di casa vanno nuovamente in rete per il 5-2 finale. Dopo la campagna di rafforzamento operata prima di Natale, per la squadra allenata da mister Mirke ci sono tutti i presupposti per una seconda parte di stagione ricca di soddisfazioni.

A.L.