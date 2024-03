Calcio donne serie B: domenica a Camucia sfida all’Hellas Verona. Dopo "mister Mike» salutano anche Parra e Perarnau. Il club rescinde il contratto con le due spagnole

AREZZO

Beatriz Parra e Marta Perarnau non sono più delle calciatrici dell’Arezzo femminile. Ieri è arrivata la rescissione consensuale con la centrocampista e la difensora, entrambe spagnole. La loro avventura in amaranto è durata solo qualche mese, visto che erano arrivate a dicembre durante la finestra di mercato invernale, volute dall’ex tecnico Eracleous e dal suo collaboratore Inaki Gonzalo, iberico anche lui. Sette presenze per entrambe, prima dei saluti. La rosa a disposizione di Ilaria Leoni perde dunque due pedine: se a centrocampo le alternative non mancano, in difesa invece le scelte sono ridotte ai minimi termini, visto anche l’infortunio di Fortunati, che mercoledì è stata operata con successo al legamento crociato del ginocchio ma la cui stagione è ovviamente terminata anzitempo.

La ex allenatrice della Primavera dovrà dunque fare di necessità virtù in vista della gara interna di dopodomani contro l’Hellas Verona, compagine ostica che occupa il sesto posto. Probabile, come già accaduto nelle prime due partite sotto la sua guida, che vengano convocate alcune ragazze dell’Under 19 che si stanno ben comportando nel campionato Primavera 1.

A proposito della sfida contro le scaligere, la partita, vista la concomitanza con la partita dell’Arezzo al Comunale, si disputerà allo stadio "Santi Tiezzi" di Camucia (Cortona) alle ore 14,30. La gara si disputerà a porte chiuse in quanto tale impianto è sprovvisto di licenza per le partite di campionati nazionali come la Serie B femminile.

L.A.