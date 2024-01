Calcio donne serie B: il tecnico Eracleous esalta il momento della squadra e l’attaccante racconta la tripletta al Pavia. Amaranto travolgenti con Diaz protagonista

AREZZO

C’è grande soddisfazione in casa Arezzo femminile dopo la roboante vittoria di domenica in casa del Pavia con il risultato di 2-5. Il modo migliore per iniziare l’anno nuovo dopo un finale di 2023 in crescendo.

Nelle ultime quattro gare, infatti, le amaranto hanno ottenuto tre vittorie e un pareggio. Due successi, peraltro, sono arrivati in trasferta e con punteggi larghissimi (1-6 a Cuneo e 2-5 a Pavia).

Dopo un avvio di stagione complicato, insomma, il tecnico Eracleous sembra aver trovato la quadra, aiutato anche dai correttivi applicati in fase di calciomercato grazie ai fondi garantiti dal presidente Anselmi. Serviva del tempo dopo il cambio di guida tecnica in estate e proprio il tecnico amaranto ha toccato questo tema: "Chi conosce bene il calcio sa che ci vuole tempo per assimilare un certo stile di gioco. Le giocatrici e la dirigenza sono state brave ad avere pazienza e a continuare a lavorare anche dopo alcune critiche, che fanno parte del lavoro. Abbiamo continuato a credere in ciò che facciamo e ora si vedono i risultati" ha detto il tecnico.

A Pavia, autentica protagonista è stata Julia Diaz, autrice di una bella tripletta. Le parole dell’attaccante amaranto: "Sono molto felice di aver fatto tre reti. Ho dovuto lavorare tanto per raggiungere la condizione migliore ma ora viene ripagato".

L.A.