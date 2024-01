CALCIO DONNE SERIE B. Le citte di Eracleous contro il Pavia. Domenica riprende il cammino

Riprende in Lombardia il cammino dell’Arezzo calcio femminile nel campionato di serie B. Dopo la sosta natalizia, le amaranto tornano in campo domenica 7 alle 14,30 allo stadio "Pietro Fortunati" di Pavia per affrontate le padrone di casa del Pavia Academy. L’incontro è valevole per la 12esima giornata e sarà il primo impegno assoluto di un 2024 che il presidente Anselmi e il tecnico Eracleous si augurano pieno di soddisfazioni. L’Acf effettuerà un allenamento pomeridiano oggi al campo sportivo di Montefeltro prima della rifinitura di domattina.