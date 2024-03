Calcio donne serie B. Le ragazze di Leoni preparano la sfida col Parma. Un altro duro ostacolo in questa fase del torneo

AREZZO

E’ vigilia di campionato anche per le ragazze dell’Arezzo femminile che domani saranno impegnate, in trasferta, sul campo del Parma Women per la 23esima giornata del torneo di serie B. In terra emiliana, la squadra di Leoni, cercherà di riscattare la sconfitta interna patita contro Hellas Verona nell’ultimo turno. Parma occupa la quarta posizione della classifica, a -3 dalla terza piazza, e si annuncia avversario tosto. Per Razzolini e compagne il coefficiente di difficoltà della sfida che le attende tra 48 ore è molto elevato. Premesso ciò, nessuno parte battuto e le amaranto sono pronte a disputare una prova all’altezza della situazione. Le ragazze stanno preparando la trasferta di Parma, come di consueto, al centro sportivo di Ceciliano. Oggi è in programma l’allenamento di rifinitura dove Leoni scioglierà le ultime riserve sulla formazioni da opporre alle gialloblù.

Ad otto giornate dalla fine, il margine sulla zona calda resta di sicurezza, ma ogni punto da qui alla fine vale doppio. Nel frattempo il club amaranto ha nominato Simona Parrini nuova allenatrice della formazione Primavera. Parrini prende il posto di Ilaria Leoni – ora alla guida della prima squadra – dopo l’esperienza come vice allenatrice della giovani amaranto nella prima parte di stagione. Una scelta, dunque, nel segno della continuità quella della società del presidente Massimo Anselmi. Per Parrini un debutto di fuoco in quanto domani la primavera sarà impegnata a Torino contro le pari età della Juventus. Sarà l’unica tra le formazioni del settore giovanile a scendere in campo nel weekend di Pasqua.