CALCIO DONNE SERIE B. Pari in rimonta col San Marino. Zito salva le citte

AREZZO

All’Acf Arezzo non basta il ritorno allo stadio Comunale per ritrovare una vittoria che manca dal primo turno di serie B dello scorso 17 settembre. Contro il San Marino, le amaranto devono accontentarsi di un pareggio che permette almeno di muovere la classifica, anche se la seconda vittoria di fila della Freedom complica il cammino delle ragazze del tecnico Eracleous, ora terzultime a pari merito con la Res Roma. La gara comincia male per le amaranto, che al 23’ vanno sotto a causa di un’incomprensione tra due difensore e la portiera Nardi in uscita che permette a Barbieri di calciare a rete: Zito sulla linea respinge ma per l’arbitro la palla è entrata. L’Arezzo prova a reagire e in chiusura di prima frazione Razzolini (nella foto) di testa impegna l’ex di turno Siejka. Nel secondo tempo è un’altra storia, l’Arezzo schiaccia le ospiti nella propria metà campo e al 62’ perviene al meritato pari con Zito, che in area riceve un assist di capitan Razzolini e di prima spedisce nel sacco. Sembrano esserci le carte in regola per ottenere i tre punti ma l’Arezzo pecca di precisione negli ultimi sedici metri, soprattutto con Paganini, che dopo uno scambio perfetto in area con Fortunati non riesce di destro a depositare in rete. Domenica difficile trasferta a Verona contro l’Hellas.