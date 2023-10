CALCIO DONNE SERIE B. Prossimo test con il San Marino

Dopo la bella prestazione contro la capolista Ternana, che però non ha portato punti a causa del gol subìto a tempo praticamente scaduto, è il momento di tirare un primo bilancio per l’Arezzo calcio femminile in concomitanza delle sosta dei campionati per gli impegni delle nazionali femminili. Il campionato di serie B ripartirà infatti domenica 5 novembre, quando le amaranto saranno impegnate, di nuovo in casa, contro il San Marino, che ha un punto in più dell’Arezzo in classifica. Potrebbe essere l’occasione ideale per tornare a fare punti e muovere una classifica che si è fatta pericolosa, dal momento che la Freedom ha ottenuto la prima vittoria e i primi punti agganciando proprio l’Arezzo al terzultimo posto.