Calcio. "È bello a sette», conclusa la fase a gironi: bagno Ester e Idroservice sugli scudi

Si è conclusa la fase a gironi della 10° edizione del torneo di calcio a sette "È Bello a 7" in corso di svolgimento al campo Maggi e Matteucci di Capezzano Pianore. Nel girone A chiude in testa il Bagno Ester, che conclude il cammino con il 2-2 contro il Pellegrini Costruzioni. Ai centri di Fanfani e Gori rispondono Marsili e Pacini. Pellegrini Costruzioni che si qualifica allo spareggio, come seconda del gruppo, con il 5-1 sulla Pro Loco La Collina (Checchi 2, Marsili, Pacini, Zini/Maffei). Al terzo posto, quindi anch’essa allo spareggio, il Bagno Adele/Cinquini Costruzioni che chiude con il 13-3 alla Pro Loco La Collina (Morelli 4, Cerri 3, Scaranna, Belluomini, D’Alessandro, Frusteri, Rocchiccioli/Tripiciano 2, Prendi).

Classifica: Bagno Ester 7; Pellegrini Costruzioni 5; Bagno Adele/ Cinquini Costruzioni 4; Pro Loco La Collina 0.

Nel girone B chiude in testa l’Idroservice con il successo a tavolino sul Bagno La Fenice. Bagno La Fenice sconfitto anche dal Farnesi C7 per 4-5 (Gemignani 2, Capo, Cardella/Mengali 2, Aliboni, Bartoli, Montemagni). Farnesi C7 che poi impatta 4-4 contro la Termoidraulica Rosi (entrambe le squadre allo spareggio). A Mengali 2, Bartoli e Viola rispondono le doppiette di Bertelli e Del Bucchia.

Classifica: Idroservice 9; Farnesi C7 e Termoidraulica Rosi 4; Bagno La Fenice 0.

Sergio Iacopetti