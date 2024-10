Calcio e solidarietà. Lotta al cancro: donne-gol in campo Lo sport reggiano si impegna nella sensibilizzazione oncologica con l'iniziativa 'Atleti al tuo fianco'. La squadra del Montecchio calcio femminile scende in campo per sostenere la lotta contro il cancro infantile. Un gesto di solidarietà che promuove vicinanza e supporto emotivo verso chi affronta un tumore in giovane età.