Calcio Eccellenza

NARNESE

1

SPOLETO

1

NARNESE: Rossi 6, Blasi 6, Mora 6, Colangelo 6.5, Ponti 6, Aldair 6, Defendi ( 7’st. Pinzaglia), Petrini 6, Perotti 6.5, Principi 6.5, Onesti 6.5. All. Sabatini 6

SPOLETO: Guerri 7 Brevi 6, Annibaldi 6.5, Paganelli 6, Colarieti 6.5, Priorelli 6, Escobar 6.5, Monesi 6 ( 20’ st. Colalelli s.v.), Giustini 6, Di Nicola 6.5 ( 13’ st. Sabatini 6), Kola 6. All. Brevi 6.

Arbitro : Fora di Terni

Marcatori: 11 Onesti (rig.), 15’ Di Nicola

Note: Espulso al 35’ st. Sabatini.

NARNI – Pareggio casalingo della Narnese, che recrimina per almeno un paio di rigori non concessi. Lo Spoleto di mister Brevi prende un brodino caldo. Al 10’ Narnese in vantaggio, fallo di Brevi su Perotti rigore netto. Si incarica della battuta dagli undici metri Onesti che realizza. Il vantaggio della Narnese dura solo 5 minuti. Di Nicola approfitta di una corta respinta di Rossi per mettere in fondo al sacco. Alla mezz’ora della ripresa Onesti cade in area, l’arbitro lo ammonisce per simulazione. Al 35’ il tecnico narnese viene espulso per le vivace proteste. Poi ancora una protesta dei padroni di casa per un presunto fallo di mano di Colarieti