Calcio Eccellenza. Acf Foligno, c’è la festa

FOLIGNO – Con la promozione in serie D in tasca, l’Acf Foligno è pronta a fare festa davanti ai propri tifosi. L’apoteosi coincide con l’ultima partita di campionato con il Pierantonio. I "campioni" vogliono chiudere il torneo nel migliore dei modi per mettere la ciliegina sulla torta a coronamento di una stagione tutta da incorniciare, magari con una vittoria che gli uomini di Alessandro Manni vogliono regalare ai propri tifosi. "Non lo nascondo. Vogliamo vincere per chiudere alla grande una stagione che ci ha visto sempre protagonisti. Un successo – ha spiegato alla vigilia l’allenatore Manni – che vuole tutto il collettivo che in settimana ha continuato a lavorare con il solito impegno, deciso a regalare un’altra soddisfazione al proprio pubblico". Impresa della Promozione sul conto della quale Manni ha sempre creduto anche se, dopo il momentaneo vantaggio del Terni Fc nel turno precedente ha avvertito un pizzico di paura. "E’ stato solo qualche attimo - ha aggiunto il tecnico – perché la reazione dell’Acf è stata immediata, per cui ero sicuro di uscire indenne da quella sfida. La mia squadra è andata oltre riuscendo a ribaltare il risultato con una vittoria che ci ha regalato la meritata promozione". Per oggi con il Pierantonio l’Acf, oltre a Manni squalificato, sostituito in panchina da Reali, dovrà fare a meno di Nuti e Khribech fermati per un turno dal giudice sportivo, situazione della quale l’Acf approfitterà per dare spazio a coloro che hanno giocato di meno. Questa la probabile formazione: Lori (Bonomo), Zichella, Sedran, Moracci, Benedetti, Bruschi, Settimi, Di Cato, D’Urso, Calderini, Rocchi.

Carlo Luccioni