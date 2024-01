Calcio Eccellenza. Al Corsini arriva la capolista. Il Fucecchio sogna il colpaccio

Nel weekend ormai alle porte si disputerà la 4ª giornata di ritorno del girone A di Eccellenza e tutti i riflettori saranno puntati sul Corsini di Fucecchio. Domani alle 14.30 i bianconeri ospiteranno infatti la capolista Tuttocuoio. Si affrontano infatti due delle compagini più in forma del momento: 10 risultati utili di fila il Fucecchio (5 vittorie e altrettanti pareggi con appena 4 reti al passivo) e 8 partite senza perdere il team di Ponte a Egola con ben 7 successi. Detto che all’andata ebbe la meglio il Tuttocuoio per 1-0, per l’impegno di domani il tecnico bianconero Dell’Agnello dovrà fare a meno dello squalificato Ghelardoni. Sempre domani alla stessa ora, poi, il Montespertoli sarà di scena a Cecina. I rossoblù locali, scivolati in zona play-out in campionato, si giocheranno la Coppa Italia di categoria il prossimo 7 febbraio al Bozzi contro il Terranuova Traiana, mentre questo pomeriggio non avranno gli squalificati Rovini e Fiorentini. Il Montespertoli proverà quindi a portare a casa punti preziosi per continuare ad alimentare il proprio sogno chiamato play-off. Infine, sempre domani alle 15, il Castelfiorentino torna al Neri per ospitare lo Zenith Prato. Sfida sulla carta tremendamente complicata visto che i pratesi (out Cela per squalifica), una delle formazioni qualitativamente più dotate del girone, sono attualmente quinti con 17 punti di vantaggio sui gialloblù valdelsani.