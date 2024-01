Calcio Eccellenza. Ardor, Base e Leon fanno il loro dovere

Sono undici i risultati utili consecutivi dell’Ardor Lazzate, che grazie al netto 2-0 con cui ha battuto l’Accademia Pavese si porta a -1 dalla quinta posizione, mantenendo a otto i punti dalla vetta. E se il discorso primo posto in questo momento non è proponibile, anche per i ritmi tenuti dal Pavia, il trend attuale dei gialloblù li inserisce tra le più che legittime pretendenti a un posto nei playoff. Specie con un Giangaspero ancora in gol, tirato a lucido dopo un inizio di stagione costellato da problemi di carattere fisico. Il secondo gol porta la firma di Benedetti.

Poco distante, a Seveso, tutto come previsto per la Base che evade la pratica Accademia Vittuone con un rotondo 3-0, anche se per gli uomini di Varaldi sono serviti ben 41 minuti (1-0 di Cazzaniga) per sbloccare la situazione. Cannizzaro e Romeo a tempo scaduto hanno fissato il finale. Nel girone B tutte e tre le prime della classe fanno il loro dovere e vincono a partire dalla Leon che conferma il suo momento stratosferico imponendosi 3-0 sul campo della Offanenghese grazie alle reti realizzate da Comelli (la cui doppietta spiana la strada) e Pelle. Ma il Mapello non perde colpi e mantiene tre punti di margine. Detto dello 0-0 del Muggiò in casa contro il Calolziocorte, perde ancora in casa la Vis Nova (0-2) per mano della Trevigliese. Lucertole sempre più in affanno, penultime e raggiunte proprio dai lecchesi.

Ro.San.