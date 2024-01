Calcio Eccellenza. Asta e Sinalunghese in terra aretina. Voglia di impresa

Senza la Colligiana che osserva il turno di riposo utile per ricaricare le pile in vista del turno infrasettimanale che vedrà Manganelli e compagni di scena al ‘Gino Manni’ contro il Signa mercoledì alle 14,30, Asta Taverne e Sinalunghese sono di scena oggi in provincia di Arezzo. Gli arancioblù faranno visita alla Castiglionese. Una gara non facile ma mister Bartoli ha fiducia. "Questi giorni sono andati bene – ha detto l’allenatore dell’Asta – i ragazzi sono quasi tutti a disposizione, non ci sarà Gabriele Mazza che è squalificato e Cappelli sarà in panchina ma non è ancora al cento per cento. Lentamente stiamo tornando al completo e adesso è fondamentale". Per l’Asta Il filotto di partite che chiude il mese di gennaio inizia con la Castiglionese: "E’ squadra importante per questa categoria - dice Bartoli -. Lo dimostrano i numeri, la classifica e le prestazioni. Hanno giocatori forti in ogni reparto e un allenatore veramente molto bravo". Saranno tutte sfide con avversarie di alta classifica quelle di questa settimana: "Ci aspettano sette giorni di fuoco perché poi rigiochiamo mercoledì contro il Mazzola e domenica a Foiano. Sono scontri con squadre molto forti, ci dobbiamo far trovare pronti".

La Sinalunghese è invece impegnata oggi nella vicina Foiano della Chiana per il derby più sentito. Per Marini e soci c’è da riscattare il ko interno contro il Mazzola e riprendere la corsa per un posto nei playoff. Mancherà il difensore centrale Ibojo, appiedato per un turno dal giudice sportivo mentre tra i padroni di casa saranno out per squalifica Adami, Betti e Tenti, rispettivamente fermati per tre, due e una giornata. Si tratta della quarta sfida stagionale tra Foiano e Sinalunghese visto che, prima dell’1-0 del match di andata firmato Iasparrone nel finale, la formazione di mister Pezzatini e quella di Zacchei si erano incrociate in Coppa Italia con un successo a testa.

g.d.l.