Calcio eccellenza. Beffa Lazzate. Vis Nova corsara

Weekend agrodolce per le brianzole di Eccellenza che torneranno in campo già domani per il turno infrasettimanale. Cattivi segnali da Lazzate che perde in casa 4-3 per mano del Magenta dopo che a 5 minuti dalla fine conduceva 3-2. Succede tutto a cavallo del 90’ invece a Seveso tra Base e Saronno: all’89’ la sblocca Baldan, al 91’ Cappanera riporta in equilibrio la situazione per i locali. Confortanti segnali di vita invece a Meda coi bianconeri che strappano un punticino in rimonta a Casteggio con la doppietta di Laribi. Nel girone B Muggiò che perde in casa di misura per mano della Soresinese. La Leon sbanca Calolziocorte (5-3), Vis Nova corsara a Erba contro l’Arcellasco.

Ro.San.