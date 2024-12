Calcio Eccellenza. C’è Narnese-Città di Castello. Cannara-Pietralunghese il clou

Fischio di inizio alle 14,30 su tutti i campi di Eccellenza per la terzultima di andata.

Atletico Bmg-Castiglione del Lago: esordio di Lillo Puccica alla guida della Bmg al posto di Francesco Farsi. Di fronte un Castiglione che arriva con entusiasmo dopo la vittoria contro il Terni Fc.

Bastia-Umbertide Agape: vietato sbagliare su entrambi i fronti ma soprattutto per il Bastia che vuole tornare a fare bottino pieno in casa. Agape chiamata a riscattare il ko con la Pietralunghese.

Cannara-Pietralunghese: big match di giornata che mette in palio punti pesantissimi per le zone alte della classifica. Cannara senza gli argentini Bertaina, Pietralunghese con il neo acquisto Sedran subito in campo.

Ellera-Pierantonio: una gara che sarà importante anche in chiave mercato per chi, fra le due, dovesse riuscire a fare bottino pieno.

Narnese-Città di Castello: la Narnese, con la sua difesa bunker, vuole avvicinare sempre di più la vetta.Non può sbagliare contro il fanalino di coda Città di Castello.

Pontevalleceppi-Tavernelle: debutto per Giacomo Del Bene sulla panchina del Pontevalleceppi contro il Tavernelle di Riberti che va a caccia della prima vittoria. In casa gialloverde subito in campo il neo acquisto Bengala.

Terni Fc-Angelana: ripartire è la parola d’ordine per i ternani dopo il ko di Castiglione del Lago ma l’Angelana vuole allungare la striscia utile.

V.A Sansepolcro-Olympia Thyrus: difendere la vetta è l’imperativo per i biturgensi.