Calcio Eccellenza. Colligiana battuta. Grillo ne fa due. Lo Scandicci vola

COLLIGIANA

0

SCANDICCI

2

COLLIGIANA: Chiarugi, Finetti (30’ st Chaabti), Donati, Pierucci (25’ st Mugnai), De Vitis, Manganelli (K), Mussi, Cicali, Polo (30’ st Gambassi), Marabese, Calamassi.

Panchina: Petrucci, Barontini, El Jallali, Cianciolo F., Corbinelli, Pecciarelli. Allenatore Chini.

SCANDICCI: Lampignano, Frascadore, Dodaro (36’ st Liberati), Sinisgallo (K), Lastrucci, Edu Mengue, Meucci (30’ st Alfani), Poli (46’ st Cito), Del Pela (39’ st Cenni), Corsi, Grillo (43’ st Daka).

Panchina: Masini, Menini, Zeoli, Ridolfi. Allenatore Ventrice.

Arbitro Carluccio (L’Aquila).

Reti: 24’ e 37’ st Grillo (S).

Note – Angoli 2-6; recuperi 2’ pt, 5’ st.

COLLE VAL D’ELSA – Nuovo stop casalingo per la Colligiana, che cede ad uno Scandicci decisamente più concreto in attacco. Sono i biancorossi a rompere il ghiaccio: al 7’ Marabese conclude da posizione decentrata, ma l’ex Lampignano non si fa sorprendere. Due minuti dopo Polo sradica un pallone interessante sulla trequarti, penetra in area, ma sbaglia l’ultimo passaggio. La Colligiana si dimostra molto aggressiva, ma lo Scandicci risponde in contropiede, e al 13’ sfiora il vantaggio. Con il passare dei minuti la Colligiana si abbassa progressivamente, mentre cresce la pressione dello Scandicci: al 34’ Corsi su punizione costringe Chiarugi ad allungarsi a terra per respingere. Nel finale gli ospiti centrano anche una traversa. In avvio di ripresa la Colligiana torna a premere, senza però trovare delle vere conclusioni. Presto però lo Scandicci torna a salire, e al 24’, sugli sviluppi di un corner, Grillo trova la deviazione vincente. La Colligiana prova a reagire, ma ottiene poco, e al 37’ è ancora Grillo a risolvere una mischia in area e a trovare il raddoppio, nonostante le proteste dei padroni di casa. E’ il colpo finale per i padroni di casa, che non riescono a costruire alcuna vera risposta.

Marco Brunelli