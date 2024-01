Calcio Eccellenza. Errori e rimpianti Pareggio amaro per il Fucecchio

zenith prato

fucecchio

ZENITH PRATO: Brunelli, Bucciantini, Castiello, Bagni, Cela, Lunghi, Kouassi, Saccenti, Chiaramonti, Rosi, Ciravegna. All. Settesoldi.

FUCECCHIO: Rocchi, Zaccagnini, Lotti, Lecceti, Malanchi, Ghelardoni, Mariani, Cenci, Mhilli, Arapi, Rigirozzo. Arbitro: Lorenzi di Pistoia.

Reti: 15’ Ciravegna, 60’ (r) Mariani. Note: 86’ espulso Cela.

PRATO - Amaro in bocca per il Fucecchio, che spreca un rigore (dei due concessi) e non va oltre l’1-1 sul campo di una coriacea Zenith Prato. Partono forte gli ospiti. Al 15’ arriva però il vantaggio dei pratesi: Chiaramonti da destra crossa al centro per l’accorrente Ciravegna, che infila l’1-0. Al 35’ sugli sviluppi di un corner il Fucecchio guadagna un penalty per un contatto dubbio fra Cela e Mhilli. Dal dischetto lo stesso Mhilli si fa ipnotizzare da Brunelli. Si rimane sull’1-0 per i bluamaranto. Nella ripresa la Zenith cerca in avvio il colpo del ko, ma i tentativi di Ciravegna e Bucciantini non trovano il bersaglio grosso. Al 60’ arriva il secondo rigore di giornata per il Fucecchio per un tocco di mano di Saccenti. Stavolta dagli undici metri si presenta Mariani che non sbaglia. L.M.