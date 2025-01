Un girone per la salvezza

Dopo una sosta meno lunga del previsto per via del recupero dell’ottava giornata andato in scena il 22 dicembre, il campionato di Eccellenza riprende a pieno regime già domenica con le gare del 1° turno di ritorno. Sanpaimola-Cava Ronco. Nona in classifica con 22 punti a +3 sulla zona playout, la formazione di mister Paterna studia da grande. Al ‘Buscaroli’ di Conselice è infatti in arrivo la sesta della classe che, per via di una classifica cortissima, ha solo 2 punti in più. All’andata, i forlivesi vinsero 3-2.

Sant’Agostino-Reno. Il derby delle valli vale non solo per il campanile, ma anche per la classifica. La formazione di Sant’Alberto viaggia al 12° posto a quota 20, con una sola lunghezza di margine sulla zona pericolo. I ferraresi hanno solo 2 punti in più ma, in casa, non vincono da inizio novembre. Sarà una sfida a distanza fra bomber, da una parte Cazzadore (10), dall’altra Filippi (9). All’andata, il Sant’Agostino espugnò il ‘Nostini’ 2-1.

Solarolo-Vis Novafeltria. Il 13° posto e i 19 punti significano zona playout per la matricola ravennate, che ha chiuso il 2024 sconfiggendo la Reno. Il calendario propone una occasionissima, perché, all’Arboscelli, arriva la penultima della classe che, reduce da 3 ko di fila, con 12 punti, ha entrambi i piedi in zona retrocessione. All’andata, allo storico debutto in Eccellenza, il Solarolo espugnò 3-0 Novafeltria.

Russi-Medicina. Al ‘Bucci’ sono in palio punti pesanti per un futuro di tranquillità. Il presente dice tuttavia che il Russi è ancora sotto la soglia, al 14° posto, con 18 punti, in zona playout, a -2 dalla salvezza. Il Medicina di Alfonso Selleri, è all’11° posto con 21 punti, solo 2 sopra la linea dei playout. All’andata i bolognesi vinsero 2-1 con rete di Barbaro all’89’.

Castenaso-Massa Lombarda. I bianconeri, che rendono visita alla seconda della classe con 34 punti, devono sovvertire il pronostico sfavorevole. Il Massa infatti, con 16 punti è solo al 15° posto, in una sorta di limbo, a -4 dalla zona salvezza e a +4 dalla zona retrocessione. All’andata finì comunque 1-1.

Faenza-Gambettola. I manfredi sono ultimi con 10 punti a -3 dalla zona salvezza. Per cercare di evitare la retrocessione bisogna iniziare a fare punti, senza andare troppo per il sottile, ovvero senza preoccuparsi dell’avversario. Da sfatare c’è il tabù del fattore campo, visto che al ‘Neri’, l’undici di mister Cavina ha raccolto solo le briciole, ovvero 3 pareggi e 6 sconfitte. All’andata, l’ambizioso Gambettola ora scivolato al 6° posto a quota 24, vinse 3-0.

Le altre gare: Osteria Grande-Mezzolara, Sampierana-Pietracuta, Tropical Coriano-Granamica.