Vis Pesaro-Rimini 1-2: i romagnoli si aggiudicano il derby

Pesaro, sabato 5 aprile 2025 – È un derby a ritmi elevati quello tra Vis Pesaro e Rimini. I continui ribaltamenti di fronte caratterizzano un primo tempo, controllato prevalentemente dai pesaresi. Gli uomini di Stellone, pur non risultando precisi nelle conclusioni, tengono in costante assedio la formazione riminese che tuttavia risulta pericolosa solo dagli sviluppi di corner.

Un Ubaldi incontrastabile di testa, da calcio da fermo sfiora infatti per ben due volte lo specchio. Vis che dopo essersi avvicinata alla rete con due conclusioni di Peixoto e una di Pucciarelli, terminate tutte al di fuori della porta difesa da Colombi, sfonda al 38'. Per l'ennesima volta Okoro sfugge dalla marcatura di Gorelli che è costretto a stenderlo in piena area. Di Paola dal dischetto spiazza Colombi e consente alla Vis di andare in vantaggio negli spogliatoi.

Nel secondo tempo un uno-due firmato Ubaldi-Fiorini toglie ogni certezza ai padroni di casa. Se il Rimini trova infatti il pari al minuto 50 con un inserimento sul secondo palo di Leonardo Ubaldi, dopo quattro minuti gli ospiti raddoppiano dagli sviluppi di corner. Mattia Fiorini sul secondo palo è infatti abile ad incrociare e mettere Vukovic fuori dai giochi. Reazione dei pesaresi affidata ad un colpo di testa di Peixoto alzato da Colombi sopra la traversa.

Al minuto 80 l'espulsione di Okoro, dovuta a una gomitata in area avversaria, sembra dare la scossa ai padroni di casa. A cinque minuti dal termine Di Paola, affidandosi alla sua specialità, il calcio di punizione, costringe Colombi al miracolo. Il portiere romagnolo riesce a togliere la sfera da sotto la traversa e assicura i tre punti ai propri compagni.

Rimini che, aggiudicandosi il derby, apre al meglio la settimana che potrebbe portare, nella giornata di martedì, la prima storica vittoria della Coppa Italia di Serie C. Prima sconfitta per Gennari che nelle precedenti 6 occasioni in cui aveva sostituito Stellone non aveva mai perso.

Il tabellino

Vis Pesaro-Rimini 1-2: Di Paola 38', Ubaldi 5's.t, Fiorini 9's.t Vis

Pesaro: Vukovic – Palomba (43′ s.t Rabbini), Coppola (43′s.t Ceccacci), Zoia – Peixoto (15′ s.t Cannavò), Paganini, Pucciarelli, Tavernaro (26′ s.t Lari) – Orellana (26 s.t′ Raychev), Di Paola , Okoro.

Rimini: Colombi – Gorelli (11′s.t Bellodi), Lepri, Falbo, Cinquegrano (32′ s.t Conti), Garetto, Fiorini, Malagrida (32′ s.t Lombardi), Piccoli (11′ s.t Megelaitis), Ubaldi, Gagliano (16 ′s.t Leonardi).