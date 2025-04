Serie A, il Como vince 3-1 e fa sprofondare il Monza

Il Como vince per 3 a 1 e chiude il discorso salvezza. La fantasia e il gioco totale di Fabregas , questa volta hanno avuto la meglio anche contro una squadra in lotta per salvarsi. Le incertezze difensive dei lariani hanno però mantenuto in bilico il risultato per tutto il primo tempo, dopo i gol di Ikonè e Diao, ma nella ripresa una fucilata di Vojvoda ha chiuso ogni discorso.

Fabregas sorprende tutti, cambiando la formazione tipo, con Douvikas, Ikonè e Vojvoda, titolari con 4-3-3 super offensivo. I lariani sono subito sorpresi dalla partenza fulmina dei brianzoli, che al 4' complice un errore di Kempf, subiscono una rete di Dani Mota, dopo un perfetto lancio verticale di Kyriakopoulos. Per il Como ci voglio ancora una decina di minuti prima di adattarsi alle folate del Monza sempre pericoloso con Mota e Keità. Poi salgono in cattedra Ikone e Diao , con la loro velocità e palleggio sulle fasce fanno la differenza.

I due al 16' s'intendono a meraviglia, Diao fa scivolare la palla sull'esterno destro per Ikonè, che dopo finta e dribbling con un secco rasoterra batte Turati. Il Monza pare accusare il colpo, il Como per ben due volte il raddoppio con Douvikas per merito di un grande Turati e poi con Paz, questo per demerito della stellina lariana, che tira molto debole da solo in porta. È un Como diverso dal solito, con Butez che invece d' iniziare il solo gioco da basso, rilancia lungo e batte puntate verso Douvikas.

Il raddoppio arriva poco dopo, al 39' gran merito è di Caqueret, che sul fondo, mette il pallone teso in area che viene deviato da D'Ambrosio e il rapace Diao non si fa scappare l'occasione, per mettere in rete. Il Monza è un po sulle gambe forse anche per il primo caldo e un nervoso Nesta si fa ammonire. Sul finire del tempo Paz manca il clamoroso tris, trovatosi solo davanti a Turati, tira e si fa respingere la palla dal portiere, Dovikas fa suo il pallone ma a porta vuota, tira clamorosamente sopra la traversa.

La ripresa inizia con un Monza pimpante, con un gran Butez che nega il gol per due volte a Keità, ma a chiudere la partita al 6' ci pensa Vojvoda, che servito a destra sempre da Caqueret, invece di passare a Diao in corsa, fa esplodere una sassata da fuori area che s'infila all'incrocio alla sinistra di Turati, in un Brianteo ammutolito anche per l'assenza dei tifosi lariani. Inizia la girandola dei cambi e i lariani sbagliano altri due gol, il primo con Duovikas, di testa solo davanti a Turati, il secondo da parte di Strefezza, che tira fuori una buona occasione. A questo punto il Como, cerca anche per il primo caldo di conservare la partita invece che di attaccare. MONZA-COMO 1-3

Marcatori: Mota al 5', Ikonè al 16', Diao al 39' pt; Vojvoda al 6' st.

MONZA (3-5-2): Turati 7; Pedro Pereira 6, Izzo 5, D’Ambrosio 5,5 (dal 34' st Palacios sv ); Birindelli 5 (dall'11' Castrovilli 6), Ciurria 6,5, Bianco 6 (dall'11' st Gagliardini 5), Akpa Akpro 5 (dal 21' st Caprari 5,5), Kyriakopoulos 6,5 (dall'11' Caldirola 6); Keita 6,5, Mota 6,5. A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Brorsson, Lekovic, Urbanski, Sensi, Forson, Ganvoula, Petagna, Vignato. All. Nesta 5,5.

COMO (4-2-3-1): Butez 6,5; Vojvoda 7 (dal 13' st Smolcic 6,5), Goldaniga 6, Kempf 5,5, Valle 6,5 ; Da Cunha 6,5 (dal 25' st Sergi Roberto 6), Caqueret 7 (dal 13' st Perrone 6,5 ); Ikoné 7,5 (dal 25' st Strefezza 6 ), Paz 6 (dal 42' st Engelhardt sv), Diao 7; Douvikas 6,5. A disposizione: Reina, Iovine, Alli, Gabrielloni, Cutrone, Jack, Fadera, Moreno, Braunoder, Van der Brempt. All. Fabregas 7,5.

Arbitro: Collu di Cagliari 6,5.