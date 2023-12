Calcio Eccellenza. Fc Terni-Angelana, chi è seconda?. Lo Spoleto a Ellera parla argentino

PERUGIA – Ultima giornata d’andata del campionato di Eccellenza che ha già incoronato l’Acf Foligno come campione d’inverno con un turno d’anticipo dopo la vittoria nello scontro diretto di domenica scorsa che ha proiettato la formazione di Manni a più 7 sul Terni Fc battuto 2-0 al Blasone.

Castiglione del Lago-Città di Castello: non vuole saperne di lasciare la sua posizione in zona playoff il Castiglione del Lago che ospita un Città di Castello invischiato invece ai limiti della zona playout. Fra i tifernati debutto per il neo acquisto Sylla.

Ellera-Spoleto: padroni di casa decisi a riscattare subito il ko di Narni per non perdere terreno dalle zone alte della classifica. Il ko con il Pierantonio ha però inchiodato al terzultimo posto uno Spoleto che potrà contare sul ritorno, in difesa, del neo acquisto, l’argentino Augusto Paganelli.

Lama-Nestor: Vicarelli torna da ex a Lama e lo fa con il neo acquisto Pietro Montanari fra i pali. Nel Lama c’è invece il neo acquisto Mariotti, arrivato dal Sansepolcro, in attacco. Punti pesanti in chiave salvezza per entrambe.

Olympia T. - Atletico Bmg: dopo il pari di Marsciano, la Thyrus di Sugoni vuole provare a fare bottino pieno in casa. Arriva però una Bmg che, dopo il ko contro il Tavernelle, sa di aver finito i bonus.

Pierantonio-Acf Foligno: la formazione di Bruni sogna l’impresa, battere la capolista Acf Foligno che finora non ha mai perso. Nel Pierantonio subito a disposizione il neo acquisto Klesti Muca, arrivato dal Piccione.

Pontevalleceppi-Branca: Lisarelli torna al ’Borgioni’ da grande ex. Fra gli eugubini c’è il neo acquisto Bontempi in difesa, nel Pontevalleceppi debutto per il classe 2004 Sirci, arrivato dall’Angelana.

Tavernelle-Narnese: sfida al sapore di playoff per il Tavernelle che, dopo aver agganciato il quinto posto, vuole restare attaccato al treno, e per la Narnese che va a caccia della terza vittoria consecutiva.

Terni Fc-Angelana: big match di giornata fra le seconda e la terza forza del campionato separate da un punto. Il Terni Fc vuole blindare la seconda piazza, con Borrello che spera di recuperare Bagnato. L’Angelana vuole riprendere lo straordinario cammino in trasferta interrotto due settimane fa a Foligno. Esordio per il neo acquisto Abbate nella mediana giallorossa.