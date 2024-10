Caldio dilettanti: gli anticipi. Vianese scatenata a Brescello. Si regala tre punti e Silvestro

BRESCELLO PICCARDO

0

VIANESE

3

BRESCELLO PICCARDO: Giaroli, Buffagni (20’ st Bocedi), Marmiroli, Binini (12’ st Caffarra), Fomov, Iaquinta, Mastaj (25’ st Fiocchi), Notari (12’ st Contini), Cocconi, Rizzi (25’ st Gianferrari), Zaccariello. A disp. Aimi, Barbetta, De Luca, Rossi. All. Fontana.

VIANESE: Della Corte, Mammi (34’ st Tosi), Zinani, Bernabei, Zuccolini, Palmiero, Lusoli, Vaccari, Bertetti (25’ st Caselli), Malivojevic (45’ st Coli), Rizzuto (48’ st Gvianidze). A disp. Malpeli, Bandaogo, Piscopo, Leoncelli, Cinquegrano. All. Sarnelli.

Arbitro: Maselli di Bologna.

Reti: 31’ Bernabei; 20’ st Bertetti, 43’ st Malivojevic.

Note: ammoniti Giaroli, Binini, Buffagni, mister Fontana, Contini e Malivojevic.

Seconda vittoria consecutiva per la Vianese, che si impone 3-0 sul campo del Brescello e "vede" la zona playoff, portandosi a -1 dal quinto posto, occupato proprio dai rivieraschi. Ospiti in vantaggio con Bernabei, che alla mezz’ora insacca di tacco su angolo di Rizzuto; Della Corte dice di no ai tentativi avversari poi è Bertetti a raddoppiare di testa su cross del giovane Mammi. Nel finale Malivojevic ruba palla al portiere avversario e completa la festa, firmando il tris.

Intanto il diesse Bimbi ha perfezionato l’ennesimo acquisto: arriva il fluidificante di fascia sinistra Vincenzo Silvestro, 26 anni, cresciuto nelle giovanili del Bologna, poi in Serie C al Pordenone, due tornei in D al Mantova, una stagione a Rimini e infine la cessione definitiva al Mantova in Serie C, mentre nell’ultima stagione ha giocato all’Aglianese in D. Per lui 111 presenze in C.

Gli altri anticipi. Negli altri match pari casalingo per il Casalgrande (12), che si conferma imbattuto nel girone B di Promozione impattando 0-0 al "Gottardi" col San Felice (4), ma perde l’occasione di avvicinare la vetta, attualmente detenuta dall’Atletic CDR a +3.

In Seconda cade internamente il San Faustino (4), sconfitto 2-1 dal Rapid Viadana (7) nell’anticipo del girone D, mentre nell’E la Cerredolese (2) ferma sull’1-1 la capolista Fellegara (10).

In Terza categoria A vittoria in trasferta per il Cavriago (8), che regola 2-1 l’Invicta (1) e si porta a -1 dalla vetta, detenuta dai "cugini" dello Sporting.