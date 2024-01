Calcio Eccellenza. Forza e Coraggio, pari con rabbia. Rigore sbagliato e la vittoria sfuma

Forza e Coraggio

FORZA E CORAGGIO: Costa, Bernuzzi (51’ Ratti), Capasso, Bigini, Bagnoli, Lucaccini (71’ Bonini), Larcombe (66’ Nuredini), Fall, Frolla (62’ Fredriksson), Benassi, Lorenzini. A disp. Cima, Mosti, Belloni. All. Gassani.

GOLFO PARADISO PRO RECCO: Cammarota, Avellano, Bonci (77’ Animato), Vagge (75’ Brema), Lipani, Rudi, Foppiano A., Viola (46’ Massone), Massaro (75’ Ozuna Mejia), Corsini, Marrale (68’ Friuli). A disp. Canepa, Scotto Busato, Beninati, Malatesta. All. Foppiano M.

Arbitro: Corellino di Genova (Toro di Chiavari e Bautista Romero di Genova).

Reti: 17’ Viola, 45’ Lorenzini, 55’ Lipani, 83’ Benassi.

PAGLIARI – Non basta una generosa prova collettiva alla Forza e Coraggio per tornare alla vittoria. Infatti l’equipe di Matteo Gassani pareggia 2-2 al ‘Cimma’ di Pagliari con il Golfo Paradiso Pro Recco ma ha di recriminare: il primo gol degli ospiti è apparso ai più irregolare, le Furie Rosse hano anche aver fallito un rigore con Lorenzini, che avrebbe consentito di portare a casa la vittoria. La squadra delle Grazie resta così all’ultimo posto in graduatoria e vede la sua situazione sempre più compromessa. Graziotti subito pericolosi al 15’: gran palla di Lorenzini per Frolla che solo davanti al portiere si fa parare il tiro da Cammarota. Due minuti dopo i recchesi passano in vantaggio con Viola di testa, rete però contestata dai padroni di casa per un fallo in attacco di Rudi non ravvisato però dalla terna arbitrale.

Poco dopo al 19’ le ‘furie rosse’ potrebbero pareggiare ma Lorenzini si fa parare un rigore da Cammarota, penalty decretato a causa di un fallo di mano in area di Rudi. Al 45’ Lorenzini si riscatta dall’errore dal dischetto pareggiando con una splendida punizione. Al 50’ Costa è attento su tiro di Massaro servito dal neoentrato Massone. Al 55’ ospiti di nuovo in vantaggio con Lipani in tap-in che riprende una respinta di Costa su punizione di Corsini. All’83’ Benassi sigla il 2-2 su assist di Bagnoli. Inutile il generoso forcing finale dei padroni di casa alla ricerca della vittoria.

P.G.