Calcio Eccellenza. Fucecchio corsaro. Rigirozzo e Cenci firmano il blitz

PoNTEBUGGIANESE

0

fUCECCHIO

2

PONTEBUGGIANESE: Rizzato, Palmese, Martinelli (90’ Zani), Zocco (82’ Sali), Kapidani, Ferrari (73’ Gianotti), Giannini, Pievani (76’ Gargani), Granucci, Nardi, Birindelli (73’ Seghi). All. Gutili.

FUCECCHIO: Del Bino, Zaccagnini, Lotti, Lecceti, Malanchi, Nannetti, Mariani (77’ Tassi), Cenci, Rigirozzo (70’ Agostini), Arapi (80’ Geniotal), Mhilli. All. Dell’Agnello.

Arbitro: Borriello di Pontedera.

Reti: 60’ Rigirozzo, 69’ Cenci.

PONTE BUGGIANESE – Il Fucecchio tiene ancora inviolata la propria porta e con due guizzi nella ripresa espugna il Pertini. Primo tempo sostanzialmente equilibrato, con un maggior possesso palla dei pistoiesi ma con solo un’occasione per Granucci. Nella ripresa, invece, il Fucecchio cambia atteggiamento e guadagna metri. Al 60’, sfruttando una spizzata di un compagno su un lancio lungo, Rigirozzo si infila centralmente tra le maglie della difesa locale e solo davanti a Rizzato lo trafigge per il vantaggio bianconero. Dopo un ’miracolo’ del portiere locale su Cenci, lo stesso centrocampista fucecchiese raddoppia poco dopo con una conclusione non irresistibile, su cui stavolta Rizzato non appare impeccabile. Nel finale poi il Fucecchio può gestire senza patemi.