Calcio Eccellenza. Fucina all’esame Tritium

Senza Picci, ancora fuori un turno per squalifica, la Fucina riceve oggi a Muggiò la Tritium nel match più interessante del girone B di Eccellenza assieme a quello che vedrà in campo alla Leon Arena la formazione di Joelson opposta al Lemine Almeno. Gli orange (senza lo squalificato Jacopo Ferrè ma con la new entry Luca Saino dal Crema e di scuola Renate), come sempre, con il Mapello a +7 (e in casa con l’Arcellasco) non hanno grosso margine di errore. Trasferta complicata per la Casati a Tribiano. Nel girone A alle 15 l’Ardor, senza il difensore e match-winner a Seveso Mzoughi, riceve a Lazzate il Cinisello. Il Meda va a Vergiate, mentre a Solbiate Arno sfida tra Solbiatese (prima) e Base Seveso (ultima).

Ro.San.