Calcio eccellenza. Grassina in difficoltà. La grinta di Cellini:: "Pronti al riscatto»

Resettare la sconfitta casalinga con il Valentino Mazzola e pensare a tornare a produrre punti. E’ quanto ha chiesto alla sua squadra l’allenatore del Grassina, Marco Cellini, dopo che nelle ultime due gare è stato raccolto soltanto un punto. Troppo poco per una squadra di buon livello come il Grassina, che partita bene, recentemente non ha brillato. C’è bisogno che da domenica la squadra rossoverde inverta la marcia per riprendere a confezionare punti necessari per risalire verso i piani nobili del girone B di Eccellenza. E domenica al ’Pazzagli, con la prima gara di ritorno, ultima dell’anno 2024, arriva proprio la capolista Castiglionese. Sfida che il Grassina di Cellini proverà a capitalizzare per fare un altro passo verso la zona play off.

"Per il morale, per la classifica e per trascorrere un buon Natale – precisa Cellini. Un bel risultato ci regalerebbe la possibilità di guardare al futuro con maggior serenità. Arriviamo all’appuntamento con la capolista un po’ malconci per gli infortuni di Caschetto e di Neri. Confido sul resto del gruppo per una grande prova. La società è intervenuta inserendo Giannelli e Neri. Essendo il mercato aperto solo agli svincolati, vedremo più avanti".

Giovanni Puleri