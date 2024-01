Calcio Eccellenza. Il Castelfiorentino si illude con Nidiaci. Poi deve capitolare

castelfiorentino

1

fratres perignano

3

CASTELFIORENTINO UNITED: Lupi, Mancini (75’ Pieracci), Casanova (85’ Fall), Ercoli (63’ Borri), Campatelli, Canali, Nidiaci, Ballerini (63’ Viti), Daidola, Giani, Boumarouan (85’ Bruni). All. Scardigli.

FRATRES PERIGNANO: Colucci, Gemignani, Scremin, Freschi (76’ Baggiani), Acosta, Mancini, Rosi, Ficarra, Taraj, Arvia, Sciapi. All. Cristiani.

Arbitro: Bragagnolo di Castelfranco Veneto.

Reti: 15’ Nidiaci; 21’ rig. e 58’ Sciapi; 26’ Taraj.

CASTELFIORENTINO – I gialloblù approcciano bene la gara e passano in vantaggio con un preciso rasoterra di Nidiaci. Poi, però, esce la maggior qualità del Fratres Perignano, che tra il 21’ e il 26’ ribalta il risultato con un rigore trasformato da Sciapi e una mischia risolta da Taraj. In occasione del raddoppio forti proteste locali per un fuorigioco segnalato dal guardalinee non confermato dall’arbitro. Nella ripresa ancora Sciapi cala il tris.