CALCIO ECCELLENZA. Il Fucecchio fa dietrofront: continua l’avventura di mister Dell’Agnello La decisione di confermare Lorenzo Dell'Agnello come allenatore del Fucecchio per la prossima stagione di Eccellenza è stata presa dopo un ripensamento da entrambe le parti, che hanno riconfermato la loro unità di vedute e ambizione. Il richiamo del direttore sportivo Alessio Pardini è stato determinante in questa scelta.