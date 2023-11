Calcio Eccellenza. Il Mazzola a caccia di tre punti pesanti contro la Baldaccio

E’ alla ricerca del riscatto, il Mazzola che dopo due ko consecutivi vuole tornare a macinare terreno: oggi, per i biancocelesti, l’impegno casalingo con la Baldaccio Bruni. "Veniamo da un periodo in cui raccogliendo poco – le parole del tecnico Stefano Argilli –: dobbiamo far sfogare la nostra voglia di prestazione, di risultato. Incontriamo un avversario tosto, difficile da affrontare, con forti identità; dovremo faticare molto ma stiamo bene, al netto d qualche influenza e qualche squalifica. Chi c’è mi dà grandi garanzie. Chi entrerà in campo darà il massimo". Il rinvio della 10ma giornata ha scombinato i piani. "Il lato positivo è che qualche giocatore affaticato ha potuto recuperare appieno le energie – ha detto il mister –. Ma per la rosa che siamo potevamo sopportare certi carichi. Ora siamo attesi da un trittico di impegni: magari sarà la terza quella in cui avvertiremo un po’ di stanchezza. Ma due le giochiamo in casa e anche a Rufina c’è il sintetico. Rimanere sullo stesso campo, con questa stagione, è importante". "La Baldaccio Bruni è un’ottima squadra – ha aggiunto Daniele Hoxhaj – ma anche noi lo siamo e siamo consapevoli delle nostre forze. Io, dopo l’intervento, mi sto riprendendo".