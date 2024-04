Calcio eccellenza. Il Montespertoli riceve la capolista

Terzultima giornata nel girone A di Eccellenza, con il Montespertoli che domani alle 15 riceverà la capolista Tuttocuoio. Team di Ponte a Egola che vincendo avrà l’opportunità di chiudere con due giornate di anticipo il discorso promozione in Serie D. Per conto loro, invece, i gialloverdi locali non hanno nulla da perdere e proveranno a tirare un brutto scherzo ai neroverdi, cercando di riscattare le ultime tre sconfitte consecutive. Alla stessa ora al Florenzia di Larderello a Pomarance, invece, il Fucecchio va a caccia dell’ultimo punto necessario per festeggiare l’ennesima salvezza nella categoria ’regina’. Impresa ampiamente alla portata dei bianconeri, anche alla luce del fatto che i padroni di casa sono già matematicamente retrocessi. Chiudiamo con l’impegno alle 15 a Campi Bisenzio contro il Lanciotto del Castelfiorentino United, che ha un solo risultato per continuare a mantenere accesa una, seppur flebile, fiammella di speranza di agganciare almeno i play-out. Spareggi salvezza che i padroni di casa possono invece ancora evitare.