Calcio eccellenza. Il Muggiò fa la spesa e cambia pelle con 5 acquisti

Cinque volti nuovi nel Muggiò. E altri ne arriveranno nei prossimi giorni, prima dell’inizio del girone di ritorno fissato per il 14. Dopo i 20 punti dell’andata, ampiamente sotto le attese, servirà un gran girone di ritorno (almeno da 32-33 punti o forse più) per centrare almeno la quinta piazza, ora lontana dieci lunghezze (18 la vetta). Il direttore generale Jacopo Colombo ha mischiato un po’ le carte richiamando anche sue (e di mister Di Gioia) vecchie conoscenze della Pro Sesto a partire dal centrocampista offensivo del 1998 Gilles Duguet che proviene dal Borgosesia dove mister Moretti se l’era portato in estate da Caronno sempre in D. Sona e Giana in D dopo la parentesi a Sesto, prima il Casale e la Vibonese che hanno seguito le giovanili nel Torino. Mattia Cretti invece è un centrocampista del 2002 che Colombo pesca dalla serie D del Club Milano dove nel girone di andata ha totalizzato solo quattro apparizioni. Dopo la Primavera del Milan aveva indossato in D le casacche di Caronnese e Ponte San Pietro. Matteo Trentino è un difensore classe 1998 che ha iniziato la stagione in Promozione nel Castello Città di Cantù. Ha vestito anche la casacca dell’Andratese. Il centrocampo del Muggiò acquisisce anche il classe 2001 Marco Francesco Tota proveniente dal Tribiano (girone B di Eccellenza). L’anno passato ha vinto la categoria con il Club Milano, prima era a Borgomanero. Come Duguet ha trascorsi a Sesto San Giovanni (2018-2021). A centrocampo in arrivo anche Cattaneo, anche lui già visto all’opera nell’amichevole persa 4-2 con la Castellanzese.

Ro.San.