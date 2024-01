Calcio eccellenza. Il Muggiò riparte da 8, obiettivo salvarsi e costruire

Otto volti nuovi e il direttore generale Jacopo Colombo non esita a utilizzare il verbo "rivoluzionare" per commentare il calcio mercato di riparazione del suo Muggiò. Partito forte e per vincere il campionato e poi incartatosi a metà girone di andata. Ora, alla vigilia della prima giornata di ritorno (si gioca domenica in casa contro la capolista del girone B Mapello), i gialloblù sono intorno alla metà classifica a quota 20 punti. Cambiati gli obiettivi, cambia anche la squadra con otto volti nuovi di cui sette nati nell’anno con il “2“ davanti. A parte l’attaccante Gilles Duguet del 1998 e che arriva dal Borgosesia, tutti gli altri sono nati dal 2001 in poi. Tra i pali dal Mantova arriva Axel Bertolotti (2004), in difesa Andrea Lorenzi (2003), il reparto che cambia di più è il centrocampo con Marco Fagnani (2005) dalla Tritium, Marco Tota (2001) dal Tribiano, Mattia Cretti (2002) dal Club Milano, Ettore Cattaneo (2005) dal Sant’Angelo mentre davanti c’è anche Luca Bonacina (2004) dal Brusaporto. "Sia la proprietà che il sottoscritto non siamo soddisfatti dei risultati ottenuti finora, da qui l’idea di rivoluzionare la squadra. Abbiamo deciso di programmare il futuro con 6 mesi di anticipo, abbassando l’età media. Adesso pensiamo a salvarci prima possibile, in modo da ricostruire l’avvenire".

Roberto Sanvito