Calcio Eccellenza. Il Perignano esonera Falivena. Arriva Fanani

Fine anno con importanti novità in casa rossoblù per cercare di dare una scossa a tutto l’ambiente, visto il non buono andamento della squadra in questa prima parte di campionato. Dopo le dimissioni di poco più di un mese fa del direttore sportivo Mirco Ragoni, poi immediatamente respinte dalla società, ora è il turno dell’allenatore Roberto Falivena.

La squadra dei Fratres Perignano, partita in avvio di campionato, con l’obiettivo di giocare una stagione da protagonista, al momento si sta invece impantanando pericolosamente nella zona bassa della classifica, a rischio anche retrocessione. Solo tre vittorie su sedici partite giocate sono un magro bottino, ma soprattutto le otto sconfitte, l’ultima domenica scorsa a Camaiore, hanno indotto la dirigenza rossoblù ha sollevare dall’incarico di allenatore Falivena.

"Con i risultati non positivi, per cercare di dare una scossa all’ambiente – si dice nel comunicato della società – è una operazione per provare a risalire la china e superare il momento così difficile e complicato. La società ringrazia Falivena per quanto fatto a Perignano per la ricerca di un risultato comune".

Archiviato a malincuore il capitolo Falivena, la società nella giornata di ieri ha affidato la guida tecnica della squadra a Pacifico Fanani, cinquantadue anni, già allenatore di squadre promosse in serie D come Ghivizzano e Aglianese. "Fanani che oggi guiderà il suo primo allenamento con i nostri ragazzi – dice la società rossoblù - ha importanti trascorsi come calciatore tra l’altro con le maglie di Pontedera, Forlì, Poggibonsi, Castelnuovo G. e viene da tre stagioni come allenatore al River Pieve. Al nuovo mister diamo un caloroso benvenuto nella speranza di conseguire gli obiettivi comuni".

Pietro Mattonai