Calcio Eccellenza: il presidente Cardona. "Terni Fc, siamo secondi ma pensiamo a salvarci»

TERNI – "Secondo posto? Alla fine del girone d’andata la classifica dice questo ma io lo ripeto sempre ai miei ragazzi: l’obiettivo del Terni Fc era e resta la salvezza, da conquistare prima possibile". Antonio Cardona versione pinocchio o, se preferite, fin troppo modesto. La matricola Terni Fc ha stupito tutti nelle prime 15 giornate del campionato di Eccellenza, conquistando 30 punti, 7 in meno dell’Acf Foligno capolista e 15 in più del Cità di Castello quintultimo. "L’Acf – continua Cardona – sta facendo un campionato straordinario, bisogna solo fare i complimenti alla capolista. Noi non abbiamo velleità di primato, ma non lo dico così per dire e i miei ragazzi lo sanno bene. Il girone di ritorno sarà tutto un altro campionato e, da matricola, dobbiamo farci trovare pronti. Abbiamo viaggiato a 2 punti di media a partita e di questo bisogna solo fare un plauso al mister, ai ragazzi e a chi lavora con loro tutti i giorni. Ancora però non abbiamo fatto nulla". La testa così è già alla sfida di domenica prossima quando il Terni Fc riprenderà il suo cammino da Castiglione del Lago. "Altra squadra magari che ha fatto benissimo. Fra l’altro è l’unica formazione che ci ha battuto in casa e dovrà essere un motivo in più per tirare fuori una grande prestazione".

Nicola Agostini