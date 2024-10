Calcio: Eccellenza. Il Viareggio torna a fare punti. Buono il pari con la Pro Livorno

VIAREGGIO

1

PRO LIVORNO SORGENTI

1

VIAREGGIO (4-3-2-1): Carpita 7; Frroku 5,5 (49’ Maurelli 5,5), Bertacca 6,5, Sorbo 6, Bertelli 6; Marinai 5,5 (60’ Brega 5,5), Bianchi 5,5 (49’ Minichino 6,5), Remedi 6,5; Caggianese 6 (70’ M. Santini 6,5), Bibaj 5 (49’ C. Belluomini 6); M. Morelli 5,5. (A disp.: Manfredi, Ricci, Panconi, Sapienza). All. S. Santini 5,5.

PRO LIVORNO SORGENTI (3-5-2): Bettarini 5,5; Rotunno 7, Signorini 6,5, Lischi 6,5; Tantardini 6 (84’ Putrignano s.v.), Freschi 6 (72’ Santagata 6), Marchetti 7, Pratesi 6,5 (82’ Sottile s.v.), Casanova 7; Gjini 6 (66’ G. Morelli 6), Lucchesi 7 (90’ Maffei s.v.). (A disp.: Strambi, Buonaccorsi, Di Tora, Romanacci). All. Bandinelli 6,5.

Arbitro: Rinaldi di Empoli 5,5 (assistenti Rocchi e Seneviratna di Pontedera 6).

Reti: 9’ Bertacca (V); 58’ Lucchesi (P).

Note: ammonitI Remedi (V), Pratesi (P) e Minichino (V); angoli 11-5 per la Pro Livorno Sorgenti; recupero 1’ pt e 5’ st.

SERAVEZZA – Dopo due sconfitte di fila torna a muovere la propria classifica il Viareggio che però è ancora molto lontano dal convincere a livello di gioco e padronanza delle partite.

L’avversario di turno si è confermato osso duro: la Pro Livorno “yeh-yeh“, piena di giovani, prima di ieri aveva sempre vinto (e senza prender gol) nelle tre trasferte di questo campionato a Ponsacco, Massa e Perignano.

E per quanto il pareggio maturato al “Buon Riposo“ di Pozzi sia risultato tutto sommato giusto... sono stati più i labronici di Bandinelli ad andare vicini alla vittoria, come testimoniano i ben 11 corner battuti e soprattutto il fatto che il migliore in campo sia stato il portiere viareggino Carpita (che miracolo all’81’ su Gianluca Morelli!). Un problema delle zebre è che mancano come il pane i gol delle punte. Se non altro adesso sono rientrati tutti dall’infermeria... ma il tempo stringe e va ritrovata una condizione psico-fisica adatta.

Il match lo sblocca al 9’ il ritrovato Bertacca (subito decisivo per questo Viareggio, anche in alcune murate difensive... oltre al gol) che su punizione bomba-rasoterra dal limite, procurata da Caggianese, fa secco Bettarini passando sotto alla barriera.

Il pari lo siglerà al 58’ Lucchesi di testa su cross mancino da destra del troppo solo Casanova. Di occasioni ne capitano da una parte e dall’altra... e vengono sprecate diverse ripartenze fra primo e secondo tempo. I cambi danno un po’ di scossa alle zebre ma va cambiata marcia.

Simone Ferro