Calcio Eccellenza. La Colligiana torna a sorridere. Lastrigiana ko

COLLIGIANA

3

LASTRIGIANA

1

COLLIGIANA: Chiarugi, Donati, Paparusso, Pierucci, De Vitis (C), Finetti, Mussi, Cicali, Marabese (48’ st Corbinelli), Calamassi (39’ st Cianciolo), Polo (24’ st Mugnai).

Panchina: Petrucci, Barontini, El Jallali, Pecciarelli. Allenatore Chini.

LASTRIGIANA: Lavorini, Pierattini, Nencini, Del Colle, Chiavacci (C), Borselli, Piccione (39’ st Crini), Mazzanti (41’ st El Youssefi), Sarti, Bibaj, Del Pela (28’ st Palaj).

Panchina: Mariano, Guasti, Becagli, Caparrini, Bardazzi, marchi. Allenatore Gambadori.

Arbitro Fatticcioni (Carrara).

Reti: 24’ pt De Vitis (C), 3’ st Bibaj (L), 32’ st Mugnai (C), 37’ st Calamassi (C).

COLLE VAL D’ELSA – Torna alla vittoria in casa la Colligiana. Dopo una lunga fase interlocutoria, sono i padroni di casa a sbloccare la situazione al 24’, grazie ad un colpo di testa di De Vitis. La Lastrigiana prova a rispondere, ma i padroni di casa resistono senza troppi problemi, fino al 3’ della ripresa, quando Bibaj, direttamente su punizione, trova il gol del pareggio. Poco dopo Chiavacci centra in rovesciata la traversa. Ora è la Lastrigiana ad attaccare con insistenza, ma al 32’ un contropiede di Mugnai porta di nuovo avanti la Colligiana. Cinque minuti Calamassi piazza all’incrocio un sinistro dal limite e chiude la sfida. Marco Brunelli