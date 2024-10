Serie D. United a Corticella per rialzarsi. Titani pronti a concedere il bis

A digiuno negli ultimi 270 minuti, oggi lo United Riccione sul campo del Corticella sa già di non poter fallire. E i novanta minuti sul campo degli emiliani sanno già di scontro salvezza con le due squadre appaiate a quota 3 nella parte bassa della classifica. L’avvio di stagione dei biancazzurri, dopo i primi novanta minuti, e quella vittoria sul campo dello Zenith Prato, si sono messi subito in salita. Zero punti nelle ultime tre gare contro Forlì, Tau Altopascio e Cittadella Vis Modena, tutte squadre che navigano nella parte alta della classifica. Il ’buio’ di questo inizio di stagione ha già portato il presidente Cassese a un cambio di guida dal punto di vista delle scelte tecniche. Il numero uno del club riccionese, infatti, da appena qualche giorno si è affidato all’ex attaccante, ora dirigente, Giuseppe Giglio. Che al suo arrivo ha subito aggiunto una pedina alla rosa biancazzurra con l’ingaggio dell’attaccante nigeriano Jerry Mbakogu, bomber del Carpi quando gli emiliani viaggiavano in serie A. I novanta minuti tra Corticella e United Riccione saranno diretti dal fischietto della sezione di Torino Gabriele Framba. Sull’erba del ’Biavati’ insieme a lui ci saranno gli assistenti Raffaele Trapasso di Vibo Valentia e Giovanni Sparapano della sezione di Molfetta.

Ha voglia di confermarsi, invece, il San Marino di Cascione che oggi andrà a bussare alla porta della Cittadella Vis Modena. Impegno sulla carta non semplice per i biancazzurri contro la terza della classe, in condominio con l’Imolese. I titani, dal canto loro, proprio sette giorni fa hanno messo al sicuro la prima vittoria della stagione battendo e agganciando in classifica il Fiorenzuola. Una bella boccata d’ossigeno per il San Marino. Che, proprio come lo United Riccione, nei giorni scorsi ha cambiato direttore sportivo passando dalle mani di Gianluca Bollini a quelle dell’ex Bellaria, Daniele Deoma. Un cambio di rotta che non è stato un fulmine a ciel sereno sul Titano. Ora alla squadra di Cascione il compinto di confermare quanto di buono ottenuto lo scorso turno. I novanta minuti tra Cittadella Vis Modena e San Marino saranno diretti dal fischietto della sezione di L’Aquila Paul Aka Iheukwumere. Con lui ci saranno gli assistenti Andrea Mongelli di Chieti e Federico Cocco della sezione di Lanciano.