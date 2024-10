Ultimissime. Siena, un’altra tegola: si ferma Giannetti. In attacco con Galligani gioca Semprini

Davvero sfortunato, Niccolò Giannetti (nella foto): alla vigilia della partita che avrebbe dovuto segnare il suo rientro in campo, dopo le partenze in panchina per far spazio al 2006 Di Gianni, l’attaccante bianconero ha dato forfait per una lesione al polpaccio (che appare comunque di lieve entità). La prossima settimana sarà sottoposto a un’ecografia di controllo, la speranza di mister Magrini è che stia fermo solo un paio di settimane. Davvero sfortunata, la Robur: dopo Tirelli, che martedì si opererà al gomito, per l’infortunio subìto in Siena-Montevarchi, sono finiti in infermeria anche Bianchi e lo stesso Di Gianni; se il problema del capitano potrebbe rientrare tra una quindicina di giorni, per il Giovane attaccante si prospettano tempi di recupero più lunghi. Anche Masini, alle prese con un guaio muscolare, non è ancora al top della condizione. La buona notizia, dall’infermeria, riguarda Lollo che è tornato abile e arruolabile. Nell’undici titolare che questo pomeriggio affronterà il Seravezza Pozzi, mister Magrini darà quindi spazio a Stacchiotti (2006), al debutto, in porta; la linea difensiva sarà quella formata da Morosi, Fort – con Achy che rifiaterà in panchina –, Cavallari e Di Paola (2005). A centrocampo agiranno invece Mastalli, Lollo e Farneti (2004), Sulla trequarti si posizionerà Candido, mentre a fianco di Galligani, Semprini vestirà la sua prima maglia titolare.