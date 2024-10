Calcio Eccellenza: la dirigenza sta continuando le valutazioni sul tecnico che quest’anno ha vinto solo una partita. Gallicchio (per ora) resta in panca a Correggio

Claudio Gallicchio rimane in sella alla Correggese, almeno per il momento.

L’avvio dell’ambiziosa squadra biancorossa, che vuole lottare per le prime posizioni in Eccellenza, è paradossale: in sette partite non ha mai perso, ma ha vinto soltanto una gara (4-0 sul campo dell’Arcetana il 1° settembre, poi sei pari di fila). Ben sei i pareggi, appunto: il più recente è quello di domenica per 1-1 in casa con l’Agazzanese. Un gol di Antenucci al minuto 98 ha scongiurato la prima sconfitta in campionato.

I punti in classifica sono 9 e c’è un ritardo di 8 punti rispetto alla capolista Borgo San Donnino, che ne ha 17.

Buoni i numeri difensivi della Correggese con 4 reti subite (meglio solo proprio l’Agazzanese con 3 gol presi), ma in attacco sono poche le 8 reti realizzate considerando che le prime cinque sono tutte in doppia cifra di gol fatti (tranne la solita Agazzanese che ha fatto 9 gol ed è quarta con 13 punti forte della difesa granitica).

Le valutazioni di queste ore tengono Gallicchio alla guida della squadra, anche se nel calcio non si può mai dire. Se dovesse restare sulla panchina, Gallicchio domenica a Colorno ha l’obbligo di vincere.

I parmensi hanno 8 punti, frutto di due vittorie, due pareggi e tre sconfitte (7 gol fatti e ben 11 subiti).

L’obiettivo dei ragazzi di Correggio sarà come detto la vittoria per riprendere la scia delle prime posizioni che stanno già scappando via.