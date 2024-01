Calcio Eccellenza: la giornata

PERUGIA – La seconda giornata di ritorno di Eccellenza si è aperta con l’1-1, nell’anticipo, fra Narnese e Spoleto. Narnese a 3 punti dai playoff, Spoleto a 4 lunghezze dalla salvezza diretta. Oggi tutte le altre gare con fischio di inizio alle 14,30.

Acf Foligno-Castiglione del Lago: dopo la prima sconfitta stagionale, la capolista vuole riprendere subito la marcia ma al Blasone arriva un Castiglione reduce da 9 risultati utili di fila, con il neo acquisto, l’ex Venezia e Modena Besea (nella foto) a disposizione di Tomassoli.

Angelana-Pontevalleceppi: Cotroneo ha un Sangare in più in difesa e la sua Angelana deve invertire il trend negativo di un solo punto nelle ultime 4 giornate. Pontevalleceppi lanciato dal successo sull’Acf Foligno.

Atletico Bmg-Ellera: la formazione di Bisello Ragno arriva a Bastardo per blindare il terzo posto ma l’arrivo di Farsi potrebbe aver dato nuova linfa alla Bmg. Branca-Olympia Thyrus: vietato sbagliare per il Branca che, in caso di sconfitta, si vedrebbe raggiunto proprio dalla Thyrus al quintultimo posto.

Città Castello-Lama: derby che mette in palio punti salvezza pesantissimi. Per ciò che concerne le formazioni mister Armillei dovrebbe riproporre l’undici che ha pareggiato domenica scorsa contro il Thyrus, stessa cosa dovrebbe fare Caporali.

Nestor-Tavernelle: una sorta di ultima chiamata per i marscianesi costretti a fare punti contro un Tavernelle in gran salute.

Terni Fc-Pierantonio: dopo il ko di Castiglione del Lago, la seconda forza del campionato sa che in casa non può sbagliare. Arriva un Pierantonio rigenerato dal successo sulla Narnese.