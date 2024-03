Calcio Eccellenza. La Leon dà l’assalto alla tana della Soncinese. Trasferta difficile per non farsi scappare la vetta

Sulla carta, questa volta, è un turno meno agevole per la Leon che con Nuova Sondrio e Mapello si contende il primo posto dell’equilibratissimo girone B di Eccellenza. I vimercatesi sono staccati di una lunghezza dalle due capoliste e oggi faranno visita alla Soncinese, formazione di metà classifica che con 34 punti ha quasi raggiunto la "tranquillità". Ma si sa in trasferta non è mai facile. Avversarie più facili per le altre due contendenti. Per il Sondrio c’è addirittura il testacoda contro la Vis Nova in Valtellina; speranze oramai ridotte al lumicino per i giussanesi che oggi cercano il miracolo sportivo nella tana della prima della classe. Sfida interna anche per il Mapello contro un Tribiano praticamente salvo. Restando nel girone B è interessante la sfida di Muggiò tra i padroni di casa che godono di ottima salute e l’Altabrianza che vorrebbe inserirsi come quarta incomoda nella lotta per il primato. Nel girone A, detto del rinvio al 10 aprile di Pavia-Meda, occhi puntati in via Laratta a Lazzate dove l’Ardor è lanciatissima in zona playoff dopo i cinque successi consecutivi, ma la Calvairate, poco staccata, è un ostacolo ostico da superare. In Promozione, girone B, è domenica di derby. Spicca Biassono-AC Lissone per le zone basse, più su c’è Concorezzese-Casati Arcore e Mariano-Speranza Agrate.

Ro.San.