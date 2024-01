Calcio Eccellenza. La Leon fa solo un pari e si avvicina alla vetta

La Leon approfitta solo in parte della sconfitta della capolista Mapello a Calolzio, pareggia 2-2 contro l’Arcellasco e accorcia a tre punti il margine sulla vetta nel girone B in cui però assistiamo al crollo del Sondrio che perde per la terza volta nelle ultime quattro gare e saluta mister Fraschetti, esonerato dopo il ko di Olginate.

Insomma, la musica è cambiata rispetto all’andata quando Mapello e Sondrio sembravano inavvicinabili.

Sotto torna a vincere anche il Muggiò coi gol di Nenadovic e Diana, nulla da fare per la Vis Nova battuta 2-0 dalla Soresinese e sempre più inguaiata.

Nel girone B domenica trionfale per le brianzole a partire dal Meda che strappa un buon punto a Caronno. Esagera l’Ardor che dopo essere andata sotto ne segna 5 alla Sestese (Giangaspero, Benedetti, Pedrabissi, Malvestio e Silla). Corsara anche la Base a Broni, 3-1 all’Oltrepo.

Ro.San.