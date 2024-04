Calcio Eccellenza. La matematica dice playoff: festa Lazzate

Una delle più belle prestazioni in carriera di Francesco Giangaspero regalano, in un colpo solo, la aritmetica partecipazione ai playoff e il momentaneo secondo posto all’Ardor Lazzate (nella foto) che castiga con un perentorio 4-1 la Solbiatese e grazie al 2-2 del Magenta a Caronno Pertusella arriva là dove vuole essere quando alla fine mancano 90 minuti. Ma il calendario non concede pause ai gialloblù, che domenica saranno a Pavia contro la quarta forza staccata solamente di due lunghezze. Certo è che con un Giangaspero del genere (tre gol di cui uno clamoroso in acrobazia) nulla è precluso alla formazione di Fedele che vince, diverte e pone la sua candidatura a un ruolo da protagonista nei playoff.

Una doppietta di Laribi tiene vivo il Meda che al 94’ vince lo scontro diretto con l’Accademia Pavese e si prepara al meglio alla sfida contro un demotivato Saronno. Playout vicinissimi e per come si erano messe le cose non è da poco. Nel girone B il Muggiò torna a vincere in casa con l’Offanenghese e strappa la matematica salvezza anche se le aspettative di inizio stagione erano ben diverse. Sarà sicuramente playoff, infine, per la Leon che batte 5-1 il già retrocesso San Pellegrino ma domenica farà da spettatrice non interessata allo spareggio tra Nuova Sondrio e Mapello coi valtelinesi che, in casa, avranno a disposizione due risultati su tre. Tante occasioni perdute per gli orange che si preparano agli spareggi.

Ro.San.