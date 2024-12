Calcio Eccellenza. La Sinalunghese aprirà il suo 2025 con la Castiglionese

Alla ripresa delle ostilità domenica 5 gennaio la Sinalunghese è attesa dal testa coda in casa della Castiglionese. Un match sulla carta molto proibitivo ma i ragazzi di mister Benedetti nelle ultime due apparizioni casalinghe sono sembrati in crescita benché usciti con un bottino di punti piuttosto magro.

Nelle prossime ore la società dovrebbe effettuare delle operazioni di mercato sia in uscita visto che come ha detto lo stesso Benedetti qualcuno ha chiesto di partire, sia in entrata perché alcuni ruoli sembrano un po’ scoperti. Chi è appena arrivato ma ha già fatto vedere di che pasta è fatto è il centravanti Stefanazzi che contro la Lastrigiana ha segnato il gol nel pari nell’ultimo turno del 2024.

"Abbiamo dimostrando grande voglia fin da subito nonostante l’iniziale svantaggio. Siamo stati bravi a trovare il pareggio subito. Peccato per il pareggio, volevamo vincere in tutti i modi. Siamo un bel gruppo e sono fiducioso che possiamo migliorare ulteriormente già dalla prima partita del 2025. Dieme? L’intesa crescerà, già mi sto trovando piuttosto bene e ci parliamo molto tra noi per capire i movimento l’uno dell’altro" così l’attaccante argentino.