Calcio Eccellenza. La Sinalunghese aspetta il Mazzola. C’è Asta-Audax

Domani è il giorno del derby provinciale al ‘Carlo Angeletti’ di Sinalunga tra i padroni di casa di mister Iuri Pezzatini e il Mazzola del tecnico Stefano Argilli. Una sfida importante anche per i due allenatori, entrambi ex, e soprattutto per la classifica visto che, nonostante sia solo la terza giornata di ritorno, i punti in palio sono molto importanti in chiave playoff. "Contro il Firenze Ovest è andata – ha detto l’attaccante del Mazzola Tommaso Pierangioli – ce lo meritavamo per il percorso che stiamo facendo già da inizio stagione. C’è stato un momento in cui raccoglievamo poco, adesso anche a livello realizzativo stiamo facendo bene e siamo soddisfatti. Sono stato sfortunato nel primo tempo con un palo incredibile, ma poi sono riuscito a segnare e sono davvero contento. Adesso però pensiamo alla Sinalunghese, che conosciamo bene e che è una squadra forte. Sarà una gara difficile – ha concluso il calciatore biancoazzurro - ma sono sicuro che la affronteremo nel migliore dei modi". La Sinalunghese arriva invece dal buon punto raccolto a Castiglion Fiorentino in un altro scontro diretto importante. Da valutare l’infortunato Canapini mentre non ci sono squalificati in casa rossoblu. Match dal peso specifico assai grande anche per l’Asta Taverne che mastica amaro per il ko al 93’ contro la Baldaccio Bruni. Domani lo scontro diretto contro l’Audax Rufina a Uopini vale moltissimo visto che i bianconeri della provincia di Firenze sono appaiati agli arancioblù a quota 18. L’Audax Rufina sarà priva degli squalificati Campagna e Lanzini, rispettivamente sanzionati con tre e due giornate dal giudice sportivo dopo il convulso finale della sfida di mercoledì persa al 95’ contro il Terranuova.

g.d.l.