Calcio Eccellenza. La Sinalunghese batte un altro colpo. Ingaggiato Chiti

Alla vigilia della sfida di domani alle 14,30 in casa del Signa la Sinalunghese completa il roster a disposizione di mister Pezzatini. Dopo l’ingaggio dell’attaccante Theo Fiaschi dal Poggibonsi ufficiale anche la firma del centrocampista Tommaso Chiti proveniente dalla formazione di serie D del Certaldo (girone D). Chiti dopo un percorso giovanile nelle fila del Poggibonsi e della Robur Siena, ha disputato da titolare due campionati nel Lornano Badesse in serie D collezionando 57 presenze totali e trasferendosi poi nell’estate 2022 al Poggibonsi classificatosi terzo nello scorso campionato D dove ha messo in carniere 27 presenze tra campionato, play off e Coppa Italia, con anche due gol all’attivo realizzati in campionato. Chiti nasce mezz’ala ma può essere impiegato anche come trequartista e completa il centrocampo rossoblu ben integrando le diverse caratteristiche degli altri giocatori già in rosa. Il giocatore è già a disposizione di mister Pezzatini e come lo stesso Fiaschi sarà a disposizione domani nella difficile trasferta di Signa dove Marini e compagni cercheranno di riscattare il 5-2 subito in casa dalla Colligiana.