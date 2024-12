Calcio Eccellenza. La Sinalunghese cambia pelle. Cinque cessioni

La Sinalunghese di mister Benedetti cambia pelle. Dopo gli arrivi nei giorni scorsi di due attaccanti, l’argentino Facundo Stefanazzi e il senegalese Jerome Dieme, già visti in campo contro la Lastrigiana, ieri la società rossoblu ha annunciato cinque addii, alcuni dei quali a sorpresa. Hanno risolto il contratto ben cinque giocatori della rosa allestita in estate. Lasciano Sinalunga gli attaccanti Fiaschi (classe 2005, già in rossoblù nella passata stagione) e Ceppodomo (arrivato dal Terranuova Traiana ma mai decisivo), i centrocampisti Viligiardi, che era uno dei pilastri della squadra, e Lorenzetti nonché il giovanissimo Pinsuti che ha già debuttato nelle fila del Pienza in Promozione.

A questo punto per completare la ristrutturazione della rosa e tentare tutte le carte per centrare la salvezza i dirigenti sinalunghesi perfezioneranno nei prossimi giorni gli arrivi di altri tre giocatori per completare centrocampo e difesa. Non appena perfezionate le pratiche amministrative necessarie e le dovute verifiche mediche arriveranno gli annunci formali per questi nuovi giocatori. Le scelte operate permetteranno anche un maggiore utilizzo del giovane Landi prodotto del settore giovanile rossoblu.