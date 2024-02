Calcio Eccellenza. La Sinalunghese fa scena muta. Gode la Lastrigiana

SINALUNGHESE

1

LASTRIGIANA

2

SINALUNGHESE: Marini, Canapini (65’ Ajidini) Celestini, Salvestroni, Ibojo, Corsetti (46’ Chiti), Bardelli, Viligiardi, Fiaschi, Cicali (46’ Iasparrone), Bencini. Allenatore Pezzatini.

LASTRIGIANA: Marziano, Pierattini, Nencini, Del Colle, Chiavacci, Borselli, Del Pela (62’ Becagli), Mazzanti, Sarti, Bibaj (83’ El Youssefi), Marchi (58’ Crini). Allenatore Gambadori.

Reti: 4’ autogol Corsetti, 44’ Santi, 78’ Iasparrone.

Note – Ammoniti: Del Pela, Chiavacci, Sarti. Recuperi: 6’ e 5’.

SINALUNGA – Brutta ko interno per la Sinalunghese (ancora priva di Bucaletti) che interrompe una striscia positiva cedendo in casa ad una Lastrigiana più cinica. Al 6’ Corsetti devia alle spalle di Marini un cross rasoterra degli ospiti, 1-0 fiorentino. L’occasione per riportare la parità giungeva però quasi subito con Bardelli che di testa schiacciava verso la rete ma Marziano compiva un vero miracolo. Nuova occasione per i rossoblu al mezzora con Bardelli che spara dal limite un bel tiro che Marziano non riesce a bloccare ma che è comunque bravo a recuperare in due tempi. Al 44’ secondo svarione dei rossoblu che protesi in avanti, dopo una palla persa da Cicali partono in contropiede: sfera che arriva a Sarti che dalla trequarti supera in corsa due giocatori di casa e fa secco Marini con un gran tiro sotto la traversa.. Ad inizio ripresa Pezzatini tenta di ribaltare la gara e toglie dal campo Cicali e Corsetti per Iasparrone e Chiti, poi lancia dopo poco anche Aidini per Canapini. I rossoblu pressano ma la Lastrigiana alza un muro che capitola solo al minuto 78’ con un colpo di testa di Iasparrone. A nulla portano i successivi tentativi di attacco dei ragazzi di Pezzatini, ieri decisamente sotto i loro standard e ben imbrigliati da una Lastrigiana che a quel punto ha saputo difendersi con attenzione e astuzia.